EDUCADORS
Reivindiquen a Lleida els drets dels que es dediquen a cuidar
Unes 60 persones es van concentrar ahir davant de Drets Socials. Demanen condicions dignes per a un servei de qualitat
Al voltant d’una seixantena de treballadors del sector social de Ponent –que engloba treballadors i educadors socials i cuidadors, entre d’altres– es van manifestar ahir a Lleida per reclamar unes condicions laborals dignes que els permetin oferir un servei de qualitat. La concentració, convocada per la plataforma Sector Social de Ponent, va partir de la plaça de la Paeria i va arribar fins al departament de Drets Socials, on van llegir un manifest en el qual van reivindicar un “conveni laboral digne, que esperem des de fa anys”.
“Cuidem moltes persones en situació de vulnerabilitat, però ningú ens protegeix a nosaltres de certes inseguretats socials i econòmiques que patim diàriament”, va explicar Marc Sosa, educador social i membre de la plataforma.
“Demanem equiparació salarial amb el sector públic; que els sous es fixin conforme a l’IPC i una millora de les ràtios, perquè ara mateix no podem oferir una atenció individualitzada i adequada per a tants usuaris. La problemàtica afecta Lleida i la resta de Catalunya”, va argumentar.
La plataforma va organitzar el passat dia 15 de juliol una protesta a la plaça Ricard Viñes amb més de 150 treballadors i va assegurar que, “si la precarietat continua, estem preparades per mobilitzar-nos com avui i, si és necessari, sumar-nos a una gran vaga general del sector”.