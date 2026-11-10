Boí Taüll és reconeguda com la millor estació d'esquí estatal del 2026 pels premis internacionals World Travel Awards
És la cinquena vegada que guanya aquesta distinció
L'estació d'esquí de Boí Taüll ha estat guardonada com la millor estació d'esquí estatal de l'any 2026 pels World Ski Awards. És la cinquena vegada que aquesta estació gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat guanya aquesta distinció i esdevé l'estació de l'Estat que més vegades ha estat reconeguda com a millor estació d'esquí d'Espanya.
El guanyador dels premis s'escull a partir d'una votació popular en línia, oberta a aficionats i professionals de la indústria. La distinció, promoguda per l'organització internacional World Ski Awards, premia l'excel·lència en el sector del turisme de neu en l'àmbit global. L’altitud, la qualitat de la neu i la millora constant dels serveis, són alguns dels atributs més valorats que han convertit Boí Taüll en la millor estació d’esquí.
De cara a la nova temporada
La temporada d'enguany a l'estació de Boí Taüll iniciarà el 4 de desembre. Comptarà de 45 quilòmetres esquiables repartits en 43 pistes i diverses novetats.
Comarques
La copa del món d’esquí de muntanya a Boí Taüll
Segre
En l’àmbit esportiu, Boí Taüll tornarà a ser seu de la Copa del Món d’Esquí de Muntanya els dies 30 i 31 de gener i acollirà una prova del Freeride World Tour Junior els dies 27 i 28 de febrer. A més, del 18 al 20 de març de 2027 serà l’escenari dels Campionats i la Copa d’Espanya de Skimo, que reafirma el seu paper com un dels grans referents dels esports de neu als Pirineus.