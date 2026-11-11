Milers de persones es manifesten pels carrers de Lleida amb motiu de la vaga general de l’11-N
Unes 14.000 persones, segons les organitzacions convocants, i unes 4.000 segons la Guàrdia Urbana, s’han manifestat aquest dimecres a la tarda pels carrers de Lleida amb motiu de la vaga general de l’11-N convocada per reclamar l’accés a l’habitatge i una millora de les condicions laborals davant de l’encariment de la vida. La sortida s’ha fet des de la plaça Ricard Viñes i ha transcorregut per diversos carrers del centre de la ciutat fins que s’ha arribat a la plaça Sant Joan. Encara que es tractava d’una mobilització unitària, els sindicats alternatius i les plataformes en defensa de l’habitatge han liderat la marxa i, de fet, a l’acte final no hi ha hagut presència dels blocs de CCOO i UGT.
La manifestació ha transcorregut sense incidents destacats i en alguns moments s’ha fet evident el fort dispositiu policial dels Mossos d’Esquadra que s’ha situat estratègicament en punts on hi podria haver hagut aldarulls com la delegació del Govern i davant de la seu del PSC. Tan sols alguns manifestants amb la cara tapada han enganxat adhesius a les seus de CaixaBank i alguns caixers també han estat vandalitzats.
La marxa ha començat al voltant de les sis de la tarda, després que els diferents blocs de les organitzacions convocants hagin coincidit en la plaça Ricard Viñes provinents de Balàfia, el Rectorat de la UdL i la plaça 8 de març. A la capçalera s’han situat els sindicats CGT, CNT, Intersindical i IAC, i altres organitzacions com al PAH, el Sindicat de l’Habitatge de Catalunya, la Plataforma Vivir ens Costa la Vida, i el col·lectiu de docents, entre d’altres. En la part del darrere de la manifestació s’han pogut veure els blocs dels partits polítics com ERC i també els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, que no han assistit, a l’acte final a la plaça Sant Joan.
Ha estat en aquest punt on s’han ofert els parlaments a la multitud congregada en aquest ampli espai de l’Eix Comercial de la ciutat. S’han fet crides a la necessitat de trobar una solució perquè l’habitatge sigui assequible i els sous no es destinin majoritàriament, a pagar un sostre. També s’han pogut sentir missatges a favor de continuar amb les protestes més enllà d’aquesta jornada de vaga general i també a partir del 29 de novembre, independentment de qui acabi guanyant les eleccions.
Els serveis mínims a Lleida han funcionat amb normalitat
Els serveis de transport urbà i de seguretat de la Paeria de Lleida han funcionat amb normalitat segons ha comunicat l’Ajuntament. En el marc de la vaga d’aquest dimecres, els serveis mínims s’han complert.
Els autobusos han mantingut els serveis en excepció de la línia L5, que ha funcionat amb un vehicle menys a causa de la vaga. El transport s’ha adaptat als talls de trànsit que hi ha hagut canviant el recorregut. La Guàrdia Urbana també ha treballat al dispositiu especial d’aquest dimecres per garantir la seguretat i la circulació en els principals accessos de la ciutat i ha fet seguiment al llarg del dia de les possibles afectacions que hagués provocat la jornada de manifestacions.