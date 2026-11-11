INICIATIVES
Regular per digitalitzar amb seguretat
La segona sessió del cicle ‘Diàlegs’ va abordar ahir els reptes i oportunitats de la transformació digital. Els ponents van advertir dels riscos d’una tecnologia cada vegada més autònoma
“Per afrontar la digitalització necessitem més regulació a nivell global i, a nivell local, més educació”, va afirmar ahir durant la segona i penúltima sessió del cicle Diàlegs a l’Espai Orfeó l’enginyer Lluís Jofre-Roca. La trobada, dedicada a analitzar els reptes i oportunitats de la transformació digital, va comptar també amb Rosa Maria Gil, doctora en Informàtica i professora de la UdL, en un debat conduït per Elena Montañés, del diari SEGRE. Un dels temes centrals de la sessió va ser la desigualtat en l’accés a la digitalització. Gil va destacar que “cada territori té les seues necessitats, per la qual cosa no es pot abordar de la mateixa manera la digitalització en una gran ciutat que al món rural”. En aquesta línia, ambdós van assenyalar les dificultats de connectivitat que encara hi ha en alguns nuclis rurals, malgrat que Jofre-Roca va apuntar que “les xarxes de satèl·lits d’òrbita baixa poden convertir-se en una solució per millorar la cobertura”. Referint-se a la tecnologia aplicada al sector agroalimentari, el ponent va explicar la importància de garantir que els agricultors mantinguin la propietat de les dades que generen les seues explotacions, davant les empreses que els utilitzen per desenvolupar algoritmes i sistemes predictius. “L’agricultor ha de saber quines dades es generen”, va defensar. La conversa també va abordar la dimensió més humana de la digitalització. Gil va advertir que la hiperconnectivitat, principalment entre els joves, no sempre implica una millor comunicació i va alertar que “s’està perdent profunditat en les relacions”. La intel·ligència artificial va centrar bona part del debat sobre els riscos futurs, especialment de la creixent capacitat d’aquests sistemes per prendre decisions i dels desafiaments que això suposa per a la ciberseguretat. Tots dos van coincidir que no es tracta de combatre-la, sinó d’aprendre a utilitzar-la sense renunciar al criteri humà. Els experts van reconèixer, així mateix, el potencial de la IA per millorar àmbits com la salut i la mobilitat, però van subratllar la necessitat d’acompanyar el seu desenvolupament amb regulació. El cicle Diàlegs, organitzat per la Fundació Orfeó Lleidatà, l’IEC, la UdL i el diari SEGRE, celebrarà el proper dia 24 de novembre la seua última sessió.