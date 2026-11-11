Talarn Music i Magnífic Fest prenen forma
Els Amics de les Arts i Ivan Herzog actuaran el 17 de juliol al festival del Pallars. Puño Dragón i Mala Gestión encapçalen les quatre noves incorporacions del de Lleida, del 17 al 19 de juny
Els festivals de música de Lleida continuen treballant en els seus cartells per a l’estiu vinent. El Talarn Music Experience va anunciar ahir Els Amics de les Arts i Ivan Herzog, mentre que el Magnífic Fest va confirmar les incorporacions de Puño Dragón, Mala Gestión, Aldhara i Paco Te Quiero.
Els Amics de les Arts presentaran el seu nou disc el 17 de juliol a l’escenari de Lo Quiosc de Talarn, on combinaran les noves cançons amb alguns dels èxits de la seua trajectòria, com Jean-Luc, Louisiana o els camps de cotó i El seu gran hit. Compartiran jornada amb Ivan Herzog, que arribarà al Pallars amb la seua nova gira, i el DJ Adrià Giner, encarregat de tancar la nit. El Talarn Music Experience se celebrarà els dies 16 i 17 de juliol i té pendent anunciar les actuacions de divendres. Les entrades per a dissabte i els abonaments van sortir ahir a la venda. Com a novetat, l’organització ofereix paquets que inclouen dos nits d’allotjament, esmorzar i dos abonaments.
Per la seua part, el Magnífic Fest, que tindrà lloc del 17 al 19 de juny al recinte de les Firetes de Lleida, reforça la presència del rock en la seua segona tanda de confirmacions. Puño Dragón portarà a la ciutat el rock alternatiu del seu últim disc, Juegos violentos, mentre que Mala Gestión presentarà el seu punk de lletres iròniques i crítica generacional, plasmat a Hacemos lo que podemos. La llista de novetats es completa amb Aldhara, que combina influències de la música clàssica, el flamenc, el pop i els sons urbans. També hi haurà Paco Te Quiero, formació barcelonina que aposta per l’indie-pop, les guitarres i les melodies amb influències dels anys noranta. Els quatre artistes s’afegeixen a un cartell en el qual ja figuraven Barry B, Mushka, Guillem Gisbert, Nena Daconte, Socunbohemio, Gara Durán, Rata, Paco Pecado, Dan Peralbo, Idília, Claquera, La Banda de Jonás i La Tremenda.