ATURADA
Aules buides als centres públics, més per l’absència d’alumnes que de docents
A tot Catalunya, el seguiment entre el professorat va ser del 21,9%, segons Educació. A la majoria dels col·legis i instituts de la ciutat de Lleida van acudir menys de la meitat dels estudiants
La vaga va tenir un seguiment majoritari entre els estudiants. Només al voltant del 15% de l’alumnat dels instituts públics de Lleida va acudir al seu centre, segons van informar els directors. A Primària també van abundar els col·legis públics en els quals va faltar gran part dels alumnes per decisió de les seues famílies. En canvi, el seguiment entre el professorat va ser minoritari. A la concertada hi va haver normalitat.
A l’institut escola Torre Queralt només es va presentar un 15% dels alumnes, mentre que al Manuel de Montsuar, “el 90% de l’alumnat no ha vingut”, va assenyalar el director. Per la seua part, el director del Guindàvols va apuntar que des de tercer d’ESO fins a Batxillerat l’absència va ser elevada, mentre que als cicles formatius “va faltar tothom”. A l’institut Samuel Gili i Gaya, el seguiment de la vaga va ser del 75%. Al Joan Oró, del 86%. A l’escola Minerva també hi va haver “molt de seguiment” per part dels alumnes, amb tan sols 30 assistents. Pel que fa als professors, el director del Màrius Torres va explicar que no disposaven d’una xifra exacta de seguiment, ja que “els horaris són molt diversos”. Tot i així, va apuntar que n’hi ha alguns que, malgrat no voler secundar la vaga, “no han pogut arribar pels talls a les carreteres”. En el conjunt de Catalunya, més de 19.000 docents van secundar la vaga, el 21,9% del personal. A l’institut La Caparrella, “molts alumnes no han pogut arribar per les incidències en el transport”, va informar el director. Al Josep Lladonosa, entre un 20-25% de l’alumnat va decidir no anar a classe. Segons el director, “hi ha força classes buides, sobretot a Batxillerat”.
En l’àmbit universitari, segons les dades facilitades per la Universitat de Lleida (UdL), sols un 1% del Personal Docent i Investigador (PDI) i un 4% del Personal Tècnic de Gestió i Serveis va secundar l’aturada. La universitat va eliminar totes les activitats avaluatives, per la qual cosa hi va haver poca afluència d’estudiants, ja que ara és època d’exàmens.