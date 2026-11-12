CIMERA
Erdogan anuncia pous de petroli al fòrum del clima
Va donar la notícia després d’inaugurar la conferència mediambiental. La UE aposta per l’electrificació i les renovables
El president turc, Recep Tayyip Erdogan, va anunciar dimarts passat l’obertura de dos nous camps de petroli a Turquia per arribar a produir 10.000 barrils a la regió de Gabar. L’anunci va arribar al cap de poc de començar la COP31, la conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, que se celebra a Antalya i de la qual Turquia és país amfitrió.
El mateix Erdogan va denunciar ahir davant dels representants dels més de 200 països assistents que Palestina, a més de patir un “genocidi”, també viu una “catàstrofe ambiental” per la destrucció i que els seus edificis s’han convertit “en muntanyes de runa”.
El conseller d’Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, va explicar les actuacions que porta a terme el Govern. Va instar a complir els Acords de París 2015 i impulsar l’electrificació com a punts clau.
En la mateixa línia, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va reafirmar la necessitat que Europa compleixi amb l’objectiu que el 35 per cent de l’energia utilitzada el 2035 sigui elèctrica.
D’altra banda, Espanya es manté entre els països amb una qualificació alta a l’Índex d’Acompliment davant del Canvi Climàtic, ocupant el lloc 14, tot això gràcies a la reducció de les emissions i l’expansió de les renovables.