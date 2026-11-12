ESGLÉSIA
Octavi Vilà serà el nou arquebisbe de Barcelona
Octavi Vilà serà nomenat arquebisbe de Barcelona el proper 19 de desembre, en substitució de Joan Josep Omella. L’actual bisbe de Girona va reconèixer ahir que el nomenament ha estat “totalment inesperat” i que mai no ha buscat ocupar càrrecs de responsabilitat dins de l’Església. Abans de ser nomenat bisbe de Girona el 29 de febrer del 2024 pel llavors papa Francesc, ocupava el càrrec d’abat a Poblet. La seua primera petició va ser que Girona no estigués massa temps sense bisbe, per la qual cosa podria assumir les funcions d’administrador episcopal fins que el papa Lleó XIV designi el seu successor.