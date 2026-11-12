ATURADA
Sense majoria a les administracions
La convocatòria de vaga té un seguiment desigual entre els ens públics lleidatans. Només uns quants superen el llindar del 50% de la plantilla i la major part no arriba al 20%
La convocatòria de vaga no va obtenir un suport majoritari entre el personal de les administracions lleidatanes. Entre els ajuntaments de les capitals de comarca, només dos van vorejar ahir una participació del 50% a l’aturada, mentre que la major part es va situar per sota del 20%. Tampoc no van assolir aquest percentatge l’administració de l’Estat, la Generalitat, la Diputació, el Conselh Generau d’Aran i la majoria de consells comarcals de la província.
El 12% dels treballadors de l’administració de l’Estat a les comarques de Lleida van secundar la vaga. Pel que fa a la Generalitat, va situar el percentatge de seguiment de l’aturada en un 12,6% en el conjunt de Catalunya. En la mateixa línia, va ser del 13% en els serveis territorials del Govern a l’Alt Pirineu i Aran. L’administració catalana no va donar dades de la de Ponent.
A la Diputació, la resposta a la convocatòria va ser del 14%, segons van explicar fonts de l’ens provincial. Al Conselh Generau d’Aran va ser molt menor, de tot just el 7,5%, mentre que als consells comarcals va oscil·lar entre el 37% al de l’Alta Ribagorça i un sol treballador al de les Garrigues, que va suposar un 1,4% del total d’una plantilla de 74 persones.
En referència als ajuntaments de capitals de comarca lleidatanes, els percentatges més elevats de participació en la vaga es van donar a les Borges Blanques i Sort. A la capital de les Garrigues, fonts municipals van apuntar que el 57% de la plantilla no va anar a treballar, però no van poder precisar si, a més de persones que secundaven l’aturada, el percentatge incloïa baixes i festius. A la capital del Pallars Sobirà, van xifrar la participació en la vaga entre el 40% i el 50%. A certa distància es va situar Tremp, amb un percentatge del 25% de participants en l’aturada. El percentatge va ser sensiblement inferior en la majoria de capitals. Exemple d’això és el 13,9% a Tàrrega, el 13% a Cervera, el 8% a Vielha, el 5% a Mollerussa i Solsona i el 3,5% a la Seu. La Paeria de Lleida no va poder facilitar ahir dades de l’adhesió a la vaga entre els seus treballadors. Tampoc no ho va fer la de Balaguer, si bé aquesta última va apuntar a un seguiment escàs.