Comença el Gran Recapte amb bona implicació de la ciutadania: “Qualsevol aportació és important”
Aquest primer dia han participat instituts i alumnes voluntaris
El Gran Recapte del Banc dels Aliments arranca aquest divendres a Lleida amb una bona resposta de la ciutadania i una notable implicació del voluntariat. La primera jornada ha comptat amb la participació de diversos instituts i alumnes voluntaris, així com amb les donacions en els 226 punts de recollida habilitats en supermercats de les comarques lleidatanes.
Teresa Farré, del Banc dels Aliments de Lleida, ha valorat positivament el desenvolupament del primer dia de donacions i va subratllar la implicació dels centres educatius i la bona participació dels voluntaris, que ha assolit pràcticament el 90%. Farré també ha animat a continuar col·laborant durant el segon dia de recollida i ha recordat que “qualsevol aportació és important per ajudar les persones que més ho necessiten”.
Aquest dissabte es durà a terme la segona i última jornada presencial del Gran Recapte, que manté oberts els punts de recollida perquè la població pugui fer les seues donacions. La campanya posa aquest any el focus en l’encariment del cost de la vida i en les dificultats que travessen cada vegada més famílies per cobrir les seues necessitats bàsiques. De fet, actualment 15.682 persones de les comarques de Lleida recorren al Banc dels Aliments per rebre ajuda alimentària.
Entre els productes més necessaris es troben la llet, l’oli, les conserves de peix i carn, l’arròs, la pasta, els llegums cuits i els aliments i productes infantils. A part dels aliments, també es poden fer aportacions econòmiques als supermercats col·laboradors, a través de la pàgina web granrecapte.org i mitjançant Bizum, en el número 33596, obert fins el 30 de novembre.