TECNOLOGIA
La caiguda global de Microsoft ‘se sent’ arreu
Més de 70 països, entre els quals Espanya, afectats pels problemes de la firma de software. Recuperació gradual dels serveis
La caiguda ahir de molts dels serveis que ofereix la multinacional tecnològica Microsoft posa en relleu, segons els experts, la vulnerabilitat que genera la dependència tecnològica mundial d’un grup de proveïdors molt reduït. Més de 70 països, entre els quals Espanya, es van veure afectats des de la tarda de dijous pels problemes de la companyia, considerada l’empresa de software més gran del món, segons el lloc web de monitoratge Downdetector.
Microsoft va informar ahir a la tarda que els seus serveis s’estaven recuperant en les diferents regions on s’havien vist afectats, després de més de 20 hores en les quals Teams, Outlook i el seu software d’intel·ligència artificial (IA) Copilot van estar inoperatius. “Estem veient un progrés continu en la recuperació a les regions afectades, amb millores més àmplies a Amèrica del Nord, millores sostingudes a gran part d’Europa i senyals encoratjadors de recuperació a Àsia Pacífic”, va compartir la companyia. La mateixa empresa va informar que la causa de la caiguda informàtica era per una “càrrega elevada” en la seua infraestructura: un procés central dels servidors afectats es va saturar, la qual cosa va provocar que deixessin de respondre i es perdés capacitat. En qualsevol cas, van rebutjar que l’incident tingués a veure amb ciberseguretat o alguna activitat maliciosa.