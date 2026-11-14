INICIATIVES
L’expressió artística com a eina d’inclusió social
Sant Joan de Déu Terres de Lleida impulsa la III Jornada de Joves Migrats Sols
Un centenar de persones van participar ahir al campus de Cappont de la UdL en la III Jornada de Joves Migrats Sols, impulsada per Sant Joan de Déu Terres de Lleida, que en aquesta edició va posar el focus en el potencial de l’art com a eina per afavorir la inclusió social dels joves migrants sota el pretext L’art que m’acompanya. La creativitat com a eina d’inclusió social. Entre els assistents hi havia joves atesos per Sant Joan de Déu i altres entitats socials, educadors i professionals de l’àmbit artístic de Ponent. Marcos Febas, director de l’Àrea d’Integració Infantojuvenil i Laboral de Sant Joan de Déu Terres de Lleida, va explicar que “l’objectiu d’aquestes jornades, que se celebren cada dos anys, és donar a conèixer iniciatives que utilitzen diferents formes d’expressió artística per ajudar els joves migrants a comunicar les seues vivències i emocions, així com donar protagonisme als qui han trobat en l’art una manera d’expressar les seues pròpies experiències”. En aquesta línia, Febas va assenyalar que “han estat convidades a les jornades persones que utilitzen l’art per ajudar els joves migrants a expressar-se, així com joves que comparteixen les seues experiències a través de diferents disciplines artístiques”.
La programació va començar amb una taula redona a càrrec de Pere Pàmpols, de Festuc Teatre, juntament amb joves de Sant Joan de Déu, titulada Acompanyem amb l’art. La ponència va comptar també amb la col·laboració de Kamusa Studio, una ONG que treballa amb l’art en l’àmbit de la migració. La jornada va continuar amb la presentació del projecte TransMigrARTS, de la mà d’Elena Sánchez-Vizcaíno Flys, responsable d’Investigació de l’Escola Universitària d’Arts TAI. La seua intervenció va donar pas a un taller artístic en el qual els participants van poder atansar-se de forma pràctica a les possibilitats de la creació com a instrument d’expressió. L’experiència personal i el paper de l’art en els processos de creixement van ser també protagonistes de la segona taula, titulada Experiències artístiques que ens fan créixer i en la qual van participar el cantant lleidatà Kelly Isaiah; Zain Abbas, participant en el projecte musical Qui soc, al costat de Nel·lo C.; el cantant Abadi CMG i Juan Eduardo Ortiz, investigador. El programa va concloure amb una actuació musical de Kelly Isaiah i l’acte de clausura.
El jove, que va arribar a Lleida fa una mica més de dos anys, va explicar que al principi sentia vergonya, però que aquesta va desaparèixer al trobar-se amb els seus companys i educadors. “Portàvem molt temps preparant-nos per fer l’obra”, va explicar. Per a ell, l’experiència ha estat una oportunitat per gaudir, conèixer altres persones i integrar-se d’una forma “molt divertida de guanyar confiança”.