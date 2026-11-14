PRESENTACIÓ
Quatre certàmens per als amants del ‘retro’
Lleidantic, LleidaRetro, Trobada del Disc i Mini Expo Tren es van presentar ahir a la Llotja. Els quatre esdeveniments es combinaran els dies 21 i 22 de novembre a la Fira de Lleida, en un cap de setmana que combinarà les antiguitats amb el col·leccionisme. Lleidantic, la fira d’antiguitats i mercadet, celebrarà la 32a edició amb varietat d’objectes com ceràmica, joies i mobles. LleidaRetro, centrada en els cotxes clàssics i antics, comptarà aquest any amb una gran varietat de furgonetes Sava i Pegaso, i commemorarà els 75 anys de Renault a Espanya. La Trobada del Disc oferirà la possibilitat d’intercanvi de vinils, discos i cassets entre negocis i particulars. I la Mini Expo Tren servirà d’avantsala de l’Expo Tren del març vinent. Tindrà 45 expositors i espera rebre entre 7.000 i 10.000 assistents.