CAMPANYES
El Gran Recapte més necessari
Estimen una caiguda de les donacions a causa de l’actual context econòmic. El Magatzem d’Aliments Solidaris de Tàrrega, un dels centres de classificació, com el Pavelló 3 de la Fira
Voluntaris i voluntàries van continuar ahir al peu del canó en la segona i última jornada de recollida del Gran Recapte, la gran cita solidària del Banc dels Aliments. En aquesta edició s’havien habilitat 226 punts de recollida a les comarques lleidatanes. Ahir es va poder veure com continuaven les aportacions solidàries en supermercats de la capital del Segrià i també en altres punts de la demarcació, com a Tàrrega. En un primer balanç, que l’entitat va dir que era provisional, s’estima que les donacions haurien baixat lleugerament respecte a l’any passat. “Cal posar en relleu la resposta de la ciutadania, especialment tenint en compte l’actual context econòmic”, va destacar Antoni Fo, president del Banc dels Aliments de les Comarques de Lleida.
A la capital, les recollides es gestionen al Pavelló 3 de Fira de Lleida, on demà, dimarts i dimecres es comptarà amb la col·laboració d’alumnes d’instituts per a la classificació. Mentrestant, a Tàrrega seran coordinades pel Magatzem d’Aliments Solidaris, un servei municipal gestionat per l’entitat d’inserció social Cartaes. El servei atén actualment unes 85 famílies derivades des dels serveis socials. La campanya compta amb la col·laboració d’entitats, particulars i centres educatius. Hi participen usuaris del Banc d’Aliments de Tàrrega, alumnes de l’institut Alfons Costafreda, el Pla de Transició al Treball i la Unitat d’Escolarització Compartida, juntament amb Càritas, el Servei de Rehabilitació Comunitària, L’Olivera, l’associació de dones Esclat de Castellserà i Quàlia. Durant la setmana que ve, el Magatzem d’Aliments Solidaris també necessitarà persones voluntàries per a la classificació.
Es poden fer aportacions econòmiques a través de la pàgina web www.granrecapte.org i del Bizum 33596 fins al 30 de novembre. Actualment, un total de 15.682 persones de les comarques lleidatanes recorren al Banc dels Aliments per cobrir les seues necessitats alimentàries. Alerten de les “noves pobreses”, amb treballadors que no arriben a final de mes davant de l’encariment del cost de la vida.