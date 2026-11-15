SEGRE

El Pirineu, una frontera oberta al contraban

L’escassetat va impulsar el tràfic clandestí amb Andorra i França

Contraban de tabac i bombetes de ràdio descobert pels carrabiners a Igualada.

Contraban de tabac i bombetes de ràdio descobert pels carrabiners a Igualada.

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La Guerra Civil va donar un nou impuls al contraban entre Lleida, Andorra i França, ja que l’escassetat d’aliments i les restriccions comercials van augmentar el tràfic clandestí pels passos del Pirineu. Els paquetaires, com es coneixia els contrabandistes, van continuar transportant farcells a l’esquena, esquivant duanes per camins que coneixien des de feia generacions. Un d’aquells homes era Josep Cirera, natural de Sallent de Montanissell. Durant la guerra va fer viatges amb mercaderies a Andorra pràcticament cada quinze dies i solia anar acompanyat de Garreta de Cal Cebrià, d’Espaén. Cirera coneixia bé la muntanya i comptava amb una extensa xarxa de contactes, com Ciscu Bentanachs, de Baridà, i Perdiguès del Pitarell, de Montanissell. A Organyà, mantenia relació amb Josep Ramonet, de Ca l’Armenter, la família del qual comerciava amb carbó i bestiar. Al Pallars també van quedar noms propis, com el de Pepe Granja, de casa Aiguadé de Farrera. Durant la postguerra, aquestes expedicions es van convertir en una font important d’ingressos. Segons recull Josep Albert Planes a El contraban de frontera al Pirineu català, mentre que un jornal rondava les deu pessetes en els quaranta, una operació de contraban podria proporcionar l’equivalent a un mes de sou.

Les rutes travessaven bona part del Pallars i l’Alt Urgell. Des de Tremp, algunes quadrilles vorejaven la serra dels Nerets, passaven per Orcau i continuaven cap a Andorra per la serra de Taús. D’altres sortien de Bóixols i creuaven Boumort, la Guàrdia d’Ares i Sant Joan de l’Erm abans de descendir cap a Sant Julià de Lòria per Bixessarri. Des de Vilamur, el viatge d’anada podia durar unes nou hores i la tornada, amb uns trenta quilos de mercaderia a l’esquena, podia exigir fins a vint hores de marxa. El recorregut de Cirera durant la guerra està documentat gràcies al seu propi testimoni, recollit per Jordi Piferrer. Baixaven els farcells des d’Andorra fins a la Raula, a prop de Noves de Segre. Allà els esperava una furgoneta que portava la mercaderia a Barcelona. El tabac era un dels principals productes i els contrabandistes acudien a Andorra a adquirir picadura i caliquenyos. La llana també proporcionava importants beneficis. Durant els anys quaranta, alguns paquetaires la compraven al Pallars per 17 o 18 pessetes el quilo i aconseguien vendre-la a Andorra per 40 o 50.

Les xifres del 1938 reflecteixen l’auge del tràfic. Segons Maria Jesús Lluelles, els contingents de cereals importats per Andorra van quadruplicar els del 1930 i els d’oli d’oliva es van duplicar. Part d’aquelles mercaderies acabava a Catalunya. El Consell va castigar les exportacions prohibides amb multes del doble del valor del gènere i va prometre als denunciants la meitat de la sanció.

Les cartilles que van condicionar l’alimentació a Lleida fins al 1952

En la Lleida de la postguerra no n’hi havia prou amb tenir diners per comprar pa, oli i sucre, ja que calia presentar la cartilla de racionament. Cada família tenia assignats comerços i cupons que donaven dret a comprar determinades quantitats d’aliments a preus oficials. El botiguer retirava els cupons, malgrat que el subministrament no estava garantit. El sistema, implantat el maig del 1939, va passar de cartilles familiars a individuals el 1943 i es va mantenir fins al 1952. El juny del 1943, Lleida va fixar el preu de les cartilles en dos pessetes les de primera categoria, una pesseta les de segona i 25 cèntims les de tercera i infantils. El maig del 1944, les racions incloïen 100 grams d’arròs per 30 cèntims i mig quilo de sucre per 1,75 pessetes. Davant de l’escassetat, moltes famílies recorrien a parents que conreaven terres o compraven aliments de contraban.

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