El Pirineu, una frontera oberta al contraban
L’escassetat va impulsar el tràfic clandestí amb Andorra i França
La Guerra Civil va donar un nou impuls al contraban entre Lleida, Andorra i França, ja que l’escassetat d’aliments i les restriccions comercials van augmentar el tràfic clandestí pels passos del Pirineu. Els paquetaires, com es coneixia els contrabandistes, van continuar transportant farcells a l’esquena, esquivant duanes per camins que coneixien des de feia generacions. Un d’aquells homes era Josep Cirera, natural de Sallent de Montanissell. Durant la guerra va fer viatges amb mercaderies a Andorra pràcticament cada quinze dies i solia anar acompanyat de Garreta de Cal Cebrià, d’Espaén. Cirera coneixia bé la muntanya i comptava amb una extensa xarxa de contactes, com Ciscu Bentanachs, de Baridà, i Perdiguès del Pitarell, de Montanissell. A Organyà, mantenia relació amb Josep Ramonet, de Ca l’Armenter, la família del qual comerciava amb carbó i bestiar. Al Pallars també van quedar noms propis, com el de Pepe Granja, de casa Aiguadé de Farrera. Durant la postguerra, aquestes expedicions es van convertir en una font important d’ingressos. Segons recull Josep Albert Planes a El contraban de frontera al Pirineu català, mentre que un jornal rondava les deu pessetes en els quaranta, una operació de contraban podria proporcionar l’equivalent a un mes de sou.
Les rutes travessaven bona part del Pallars i l’Alt Urgell. Des de Tremp, algunes quadrilles vorejaven la serra dels Nerets, passaven per Orcau i continuaven cap a Andorra per la serra de Taús. D’altres sortien de Bóixols i creuaven Boumort, la Guàrdia d’Ares i Sant Joan de l’Erm abans de descendir cap a Sant Julià de Lòria per Bixessarri. Des de Vilamur, el viatge d’anada podia durar unes nou hores i la tornada, amb uns trenta quilos de mercaderia a l’esquena, podia exigir fins a vint hores de marxa. El recorregut de Cirera durant la guerra està documentat gràcies al seu propi testimoni, recollit per Jordi Piferrer. Baixaven els farcells des d’Andorra fins a la Raula, a prop de Noves de Segre. Allà els esperava una furgoneta que portava la mercaderia a Barcelona. El tabac era un dels principals productes i els contrabandistes acudien a Andorra a adquirir picadura i caliquenyos. La llana també proporcionava importants beneficis. Durant els anys quaranta, alguns paquetaires la compraven al Pallars per 17 o 18 pessetes el quilo i aconseguien vendre-la a Andorra per 40 o 50.
Les xifres del 1938 reflecteixen l’auge del tràfic. Segons Maria Jesús Lluelles, els contingents de cereals importats per Andorra van quadruplicar els del 1930 i els d’oli d’oliva es van duplicar. Part d’aquelles mercaderies acabava a Catalunya. El Consell va castigar les exportacions prohibides amb multes del doble del valor del gènere i va prometre als denunciants la meitat de la sanció.