SOLIDARITAT
Lleida es bolca amb el Gran Recapte
Les donacions podrien igualar les de l’any passat, malgrat les dificultats econòmiques, i es recollirien 70.000 quilos a la província. Uns 500 estudiants col·laboren en la classificació d’aliments
Les comarques lleidatanes s’han bolcat un any més amb el Gran Recapte, que, malgrat els pronòstics inicials que apuntaven a una baixada de les donacions, l’edició d’aquest any segurament igualarà la de l’any passat. Una fita per la qual el Banc dels Aliments agraeix la solidaritat ciutadana, que ha fet les seues aportacions en un any més necessari que mai i quan costa més omplir la cistella de la compra per l’encariment del cost de la vida. La mobilització continua aquesta setmana amb la classificació dels aliments recollits. Una tasca que a Lleida ciutat es porta a terme al Pavelló 3 de Fira de Lleida i en què participaran uns 500 alumnes de Secundària de 12 centres educatius, distribuïts en 15 grups.
En la primera jornada, ahir, va ser el torn dels estudiants del Col·legi Episcopal, el Col·legi Sagrada Família, Ilersis, l’Escola de Jardineria de l’ajuntament de Lleida i el Col·legi Santa Anna. Aquesta tasca s’allargarà fins al pròxim dimecres.
Des de l’entitat assenyalen que la implicació dels joves no és només una ajuda “fonamental” per tal de classificar els aliments, sinó que també representa “una oportunitat per sensibilitzar les noves generacions sobre la pobresa alimentària i la importància del compromís social”.
D’altra banda, el Banc dels Aliments de les Comarques de Lleida va fer ahir un balanç molt satisfactori de la 18 edició del Gran Recapte, celebrada divendres passat i dissabte en 226 punts de recollida. La resposta solidària ha permès millorar les previsions inicials i situar les donacions pràcticament al mateix nivell que les de l’any passat. Segons les primeres estimacions, preveu que a Lleida ciutat es recullin entorn de 35.000 quilos d’aliments, mentre que la xifra podria arribar als 70.000 quilos en el conjunt de la província. Encara falta per comptabilitzar aliments pendents d’arribar i les aportacions econòmiques. La directora de l’entitat, Teresa Farré, va destacar que “un any més podem dir que Lleida és una ciutat molt solidària”. La campanya d’aquest any posa el focus en les noves pobreses i en les dificultats d’arribar a final de mes malgrat disposar d’ingressos davant de la pujada de preus. Per la seua part, a Tàrrega s’han recollit 9.167 quilos de productes, un 31,56% més que l’any passat.