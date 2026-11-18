SALUT
Lleida, contra el càncer de pulmó
Una jornada posa el focus en la prevenció, el cribratge i les noves eines com la IA per a la detecció precoç. Sis assajos clínics que permeten accedir a noves opcions terapèutiques
La prevenció, el diagnòstic precoç i la millora dels tractaments són clau per lluitar contra el càncer de pulmó, la principal causa de mort per tumors a les comarques lleidatanes. Des de començament d’any, l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha detectat 170 nous casos, mentre que els experts alerten d’un increment de diagnòstics entre les dones i també en persones no fumadores.
El centre va acollir ahir una jornada, organitzada juntament amb l’hospital Santa Maria, en la qual la doctora Jessica González, facultativa especialista del Servei de Pneumologia, va alertar que més del 75% dels tumors de pulmó detectats per la via convencional, quan el pacient ja presenta símptomes, es troben en estadis avançats i, per tant, la supervivència cau dràsticament.
En canvi, en el 80% dels identificats a través del programa de cribratge que porta a terme el servei, són estadis 1 o 2, guaribles i que actualment continuen tots amb vida.
Segons González, un estudi sobre els diagnòstics per la via convencional a la demarcació apunta que més de la meitat dels pacients han mort i que el temps mitjà entre el diagnòstic i la defunció és de 3,3 mesos. “Canvia moltíssim si detectes un càncer de pulmó en un estadi inicial, quan la supervivència és del 80 o del 90%”, va remarcar. Després d’iniciar un cribratge pioner fa tres anys, sent l’Arnau l’únic hospital públic que disposa d’un estudi d’aquestes característiques, González va destacar que el Pla Director d’Oncologia de Catalunya preveu engegar el 2027 un programa pilot de cribratge en diversos hospitals. Un altre dels elements del cribratge que es porta a terme a l’Arnau és la prevenció, ja que s’ofereix als pacients que participen en l’estudi ajuda per deixar de fumar. González va explicar que un 15% han abandonat el tabac.
En la jornada d’ahir, el pneumòleg Javier J. Zulueta, referent internacional en cribratge i director mèdic de Pneumologia de l’empresa Qure.ai, va explicar que l’ús de la intel·ligència artificial pot ajudar els radiòlegs a identificar nòduls i altres anomalies en les imatges dels TAC, però també a garantir que els pacients rebin les proves i el seguiment necessaris. Així mateix, va constatar que si el càncer de pulmó es detecta en estadis 3 i 4, la supervivència a 5 anys és menor del 15%. “Amb el cribratge i la detecció precoç, la supervivència a 10 i 20 anys és de més del 80%, és a dir, un canvi de paradigma complet”, va subratllar.
D’altra banda, va advertir que als EUA prop del 20% dels tumors es diagnostiquen en persones que no han fumat mai, percentatge que arriba al 60% en algunes poblacions de dones asiàtiques. “Poden intervenir factors com l’exposició a fums, contaminació o l’entorn laboral”, va dir.
D’altra banda, l’Arnau disposa actualment de sis assajos clínics oberts al reclutament per a pacients amb càncer de pulmó, a més d’altres estudis pendents d’obertura. La immunoteràpia i les teràpies dirigides han transformat el tractament i han ampliat les opcions terapèutiques. “És una oportunitat molt bona per als pacients de Lleida per poder accedir a tractaments innovadors sense haver d’anar a hospitals de Barcelona”, va destacar Alberto Rodrigo, que lidera la Unitat de Tumors Toràcics d’Oncologia Mèdica al costat de l’oncòloga Cristina González i la infermera Clàudia Farré.
L’hospital també compta amb un Comitè de Tumors Toràcics multidisciplinari, que aquest any ha valorat prop de 450 casos. per consensuar l’atenció més adequada per a cada pacient.