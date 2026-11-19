RECONEIXEMENTS
Premiat un programa de la Fundació Creu Blanca
Els Premis Menines 2026, atorgats ahir per la delegació del Govern espanyol a Barcelona, van guardonar el programa O’Cambalache de la Fundació Creu Blanca de Lleida, per la seua tasca de prevenció i atenció a dones víctimes de tràfic i explotació sexual.
El reconeixement, proposat per la subdelegació del Govern estatal de Lleida, va ser recollit per la coordinadora de la fundació, Gemma Ribes, i l’advocada Raquel Solís. Creu Blanca porta treballant a Lleida des del 2021, a les comarques del Segrià, l’Urgell i l’Alt Urgell, i durant aquest any ha contactat amb 155 dones en 77 punts de prostitució i n’ha atès 106.
Altres premiats van ser la cineasta Isabel Coixet, l’escriptora Nada Itrab, l’Associació de Famílies d’Abús Sexual Infantil de Tarragona i la Policia Local de Salt.