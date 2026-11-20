CAMPANYA
Projectes cooperatius de Ponent busquen suport
Cinc projectes cooperatius de Ponent van posar ahir en marxa una campanya de finançament col·lectiu per buscar finançament a través de la plataforma Goteo i del sistema de matchfunding, en el qual les institucions pública aporten un euro per cada euro donat pels ciutadans. La campanya s’inclou dins dels premis Reeixim L’Oesst, que impulsa Ponent Coopera juntament amb la diputació de Lleida, l’associació Leader Ponent i els consells de la Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià i Urgell.
Els projectes seleccionats són de la cooperativa Som Bastida (Noguera), orientada a la promoció del benestar personal i la salut mental; les comunitats energètiques Activa, d’Ivars d’Urgell i Vallverd (Pla d’Urgell), i La Cerverina (Segarra); la cooperativa de consumidors i usuaris Energies Compartides d’Almacelles (Segrià); i Cruma d’arts escèniques (Urgell).