Torna ‘El Petit Príncep’
Espectacle. El muntatge ofereix tres funcions al Teatre de la Llotja, dins de la tretzena temporada, amb direcció artística d’Àngel Llàcer i musical de Manu Guix
El Teatre de la Llotja de Lleida programa per demà El Petit Príncep, que torna a la ciutat amb la 13a temporada, després d’haver passat pel mateix escenari en anteriors ocasions.
L’espectacle, creat per Àngel Llàcer, Manu Guix i La Perla 29, oferirà tres funcions a la sala Ricard Viñes, a les 12.00, les 16.30 i les 19.00 hores.
La producció adapta el conegut relat de l’escriptor francès Antoine de Saint-Exupéry i proposa un recorregut musical per la història d’un nen que viatja des de l’asteroide B612 fins a la Terra amb el desig de comprendre el que s’amaga en el seu interior.
Durant el trajecte coneix diferents personatges, com una rosa, un geògraf, dos fanalers, un rei i una guineu, que l’acompanyen en un viatge sobre l’amor, l’amistat i el sentit de la vida. El muntatge combina música, cançons i una posada en escena visual per atansar el clàssic a espectadors de diferents generacions. L’espectacle està recomanat per a majors de quatre anys. Les entrades tenen un preu d’entre 29 i 31 euros i es poden adquirir a través de la pàgina web del Teatre de la Llotja, teatredelallotja.koobin.com.
La producció acumula ja més de 800 funcions i 450.000 espectadors i s’ha convertit en un referent del teatre musical familiar a Catalunya en els últims anys.