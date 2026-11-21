TECNOLOGIA
En alerta pels comptes ‘curis’
Publicacions a TikTok i Instagram amb caricatures associades a centres educatius. Els Mossos d’Esquadra ja han rebut tres denúncies a Ponent davant del risc que hi hagi casos de bullying
Un curi, anomenat també curimomo, és un tipus de mem o vinyeta que en l’actualitat s’associa principalment a comptes anònims a TikTok i Instagram associats a centres educatius. El que naix com una paròdia de situacions quotidianes sobre alumnes i professors pot convertir-se en una nova forma de ciberassetjament, a més de vulnerar dades personals. Els Mossos d’Esquadra i els instituts no són aliens a aquesta moda i ja fa temps que estan alerta per evitar que vagi més enllà de la broma. Fins ara, a Ponent la policia catalana ja ha rebut tres denúncies relatives a delictes penals relacionades amb els curis. Jordi Cortasa i Alexandra Rivero, agents dels Mossos d’Esquadra que porten a terme les accions preventives en contacte amb centres educatius, expliquen que aquests perfils es basen en continguts visuals que també inclouen textos que identifiquen situacions. Tanmateix, alerten, pel text, “les persones a les quals s’al·ludeixen també poden ser identificades”, remarquen. També porten el nom del centre. “Al fer-se ara a TikTok, amb l’algoritme que connecta interessos en comú, es fan més virals”, assegura Cortasa.
Per la seua part, el director de l’institut Guindàvols, Juanjo González, explica a aquest diari que, després de detectar un cas a TikTok amb imatges “indegudes”, van enviar un comunicat al perfil en el qual advertien que el contingut “podia ser motiu de delicte”. “Creiem que es va sentir amenaçat i va eliminar el compte”, va assegurar. Des del centre han localitzat un altre cas que, per ara, segons González, publica contingut “molt innocent i sense noms explícits”, en el qual només es distingeix l’anagrama del centre.
Algunes de les escenes són situacions quotidianes, com professors donant classe, il·lustrades amb dibuixos d’animació japonesa “amb foc als ulls”. “Si apareixen persones identificables o és despectiu, són actes denunciables”, va considerar González. Tot i així, va qüestionar fins a quin punt aquestes accions són correctes si el contingut no és ofensiu.
“Hi ha un patró que es repeteix en tots els centres, basant-se en una mateixa imatge”, va explicar el director del Lladonosa, Santi Pubill, que afegeix que han alertat els alumnes per evitar que la situació vagi a més. “Si els dibuixos afecten persones concretes, es prendran les mesures que calgui”, constata. En el seu cas, va afirmar que, després d’advertir del risc dels curis, dels tres o quatre perfils que hi havia oberts, “n’hi ha dos que ja han tancat”. A l’institut de la Caparrella, encara que no tenen constància de cap cas, asseguren que sí que s’han produït fets relacionats amb enregistraments.
“És impossible afirmar que no n’hi ha cap, perquè no és fàcil gestionar-los, se’ns escapa de les mans”, van apuntar. Des del centre fa temps que treballen per prevenir casos d’assetjament, sobretot digital.
En aquest sentit, Rivero assegura que els han arribat informacions a través dels centres que van detectar aquest fenomen en el primer trimestre del curs escolar i consulten sobre com actuar. També per part de les famílies. “Nosaltres analitzem aquest curi, perquè, d’entrada, no és il·legal, però sí que hem de saber quina és la intenció”, remarca.
Analitzen el contingut per si pot suposar un delicte o una infracció administrativa, al vulnerar dades personals. “El consell que donem als centres és que estiguin atents per veure com evoluciona aquest fenomen i informar-ne les famílies”, assenyalen.
De fet, constaten que ja han enviat cartes als pares i mares dels alumnes sobre el tema, mentre que els Mossos d’Esquadra reivindiquen la corresponsabilitat per protegir els menors a internet. “La comunitat educativa som tots i no volem que els nostres fills siguin víctimes d’un delicte, però tampoc autors”, asseguren els agents, a l’afirmar que darrere d’aquestes publicacions hi ha alumnes de 1r d’ESO a 1r de Batxillerat.