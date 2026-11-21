ASSOCIACIONS
La Federació Allem elegeix Josep Maria Forné com a nou president
Josep Maria Forné va ser elegit president de la Federació Allem (Agrupació Lleidatana d’Entitats de Suport a Persones amb Discapacitat) en una votació que es va celebrar ahir a l’ajuntament de Vallbona de les Monges. Amb una trajectòria destacada en entitats socials, presidint el Banc dels Aliments o Òmnium Cultural Ponent-Lleida, relleva en el càrrec Joan Ramon Saura, president des del 2018.
Forné va agrair a totes les entitats que conformen Allem la confiança dipositada en ell: “És un honor poder contribuir als objectius de la Federació: la promoció dels drets, la dignitat i la qualitat de vida de les persones.” “Ho farem amb un esperit de servei total, perquè Allem és una eina que busca facilitar i millorar el treball de les organitzacions afiliades, i des de la Federació treballarem amb aquesta finalitat”, va assegurar. En aquest mandat disposarà de tres prioritats: defensar els drets de les persones amb discapacitat, reforçar la xarxa d’entitats que integren la Federació i, finalment, garantir la qualitat dels serveis.