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La COP31 fracassa pels combustibles fòssils
La falta de consens entre territoris impedeix tancar un acord. La cimera deixa pendents bona part de les negociacions
La Cimera del Clima COP31 va acabar ahir diumenge a Antalya (Turquia) sense assolir un acord global, després de dos setmanes de negociacions que es van prolongar durant més de dos dies. El principal punt de desacord va ser la falta de compromisos explícits per abandonar els combustibles fòssils, una qüestió que va provocar el rebuig a l’últim esborrany per part de la Unió Europea, el Regne Unit, Panamà i l’arxipèlag Marshall. El secretari general de l’ONU, António Guterres, es va mostrar “profundament decebut” pel resultat i va recordar la urgència de reduir les emissions. Per la seua part, el responsable de l’ONU per al Canvi Climàtic, Simon Stiell, va demanar als governs que aprenguessin del bloqueig, encara que va subratllar alguns avenços en matèria de transició justa. La Unió Europea també va criticar la falta de mesures concretes per reduir les emissions i el protagonisme de tecnologies com l’emmagatzemament de carboni. En la mateixa línia, Ecologistes en Acció va qualificar la cimera de “desastrosa” i va denunciar el bloqueig dels països petrolers i la falta de prou compromisos per abandonar els combustibles fòssils. La conferència, que va començar el 9 de novembre i va reunir delegacions de prop de 200 territoris, va deixar pendents bona part de les negociacions per a la pròxima cimera, que se celebrarà a Etiòpia.