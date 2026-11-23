INICIATIVES
Cultura popular ‘made in Lleida’
Una quinzena d’associacions van participar ahir en la tercera edició del Som Cultura a la plaça Blas Infante. La jornada va oferir tallers, sardanes i activitats per a tots els públics
La plaça Blas Infante va acollir ahir diumenge la tercera edició del Som Cultura, la Fira d’Entitats Culturals de Lleida, una jornada que va reunir una quinzena d’associacions lleidatanes per donar a conèixer la seua activitat i atansar la cultura popular a la ciutadania. Malgrat el vent, la fira va comptar amb una gran afluència de públic i durant tot el matí els assistents van poder disfrutar de tallers, actuacions musicals i danses tradicionals, a més de visitar els diferents estands de forma gratuïta.
Entre les entitats presents van estar-hi el Col·lectiu Cultural Cappont, coordinador de la fira, la Colla Bastonera del Pla de l’Aigua, l’Associació Amics de la Seu Vella, Orvepard, els Jubilats de la Bordeta, l’Esbart Arrels, l’Esbart Sícoris, els Dimonis dels Trons, l’Associació de la Festa de Moros i Cristians, la Llar de Jubilats de Cappont i l’Associació Cultural Els Pagesos, entre altres. El programa va incloure una mostra de sardanes, tallers de ball de bastons, l’espectacle La sirena del Segre, una exhibició de Moros i Cristians i una batucada a càrrec de Projecte Revolta. Mireia Biosca, vicepresidenta del Col·lectiu Cultural Cappont, va comentar que “la fira està sent tot un èxit, perquè és una manera d’ensenyar tot el que fem les entitats de cultura popular aquí a Lleida”. Biosca va explicar també que el vent va obligar a prendre algunes precaucions, especialment amb els gegants, que no van poder sortir en el seu format habitual, encara que això no va impedir que les activitats es portessin a terme amb normalitat.
Des de l’Associació Cultural i Recreativa Els Pagesos, que participava per segon any consecutiu en la jornada, van destacar l’oportunitat que ofereix la fira per donar a conèixer les seues iniciatives, sobretot la Festa dels Tres Tombs i la seua implicació en les processons de Setmana Santa.