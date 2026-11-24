Alumnis de la UNAV debaten a la Llotja
La Llotja va acollir dissabte la taula redona anual d’Alumni Universitat de Navarra (UNAV) a Lleida, que va reunir una vintena d’assistents i en la qual van participar tres antics alumnes de la UNAV.
La Llotja va acollir dissabte la taula redona anual d’Alumni Universitat de Navarra (UNAV) a Lleida, que va reunir una vintena d’assistents i en la qual van participar tres antics alumnes de la UNAV.
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