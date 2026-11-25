SOLIDARITAT
Un bosc d’‘amics invisibles’
Un programa de CaixaBank facilita regals nadalencs a mig miler de nens de famílies vulnerables i ancians de geriàtrics. Connecta usuaris d’entitats socials amb empreses i clients
Les branques de l’Arbre dels somnis no deixen els seus beneficiaris veure el bosc d’amics invisibles que participen en aquest programa de CaixaBank, i aquest és un dels secrets de la iniciativa: nens de famílies vulnerables i ancians interns en geriàtrics fa unes setmanes que escriuen cartes per demanar un regal que rebran durant les dates nadalenques gràcies a les empreses, fundacions, clubs esportius i clients de l’entitat financera que participen en aquest programa, els quals els adquiriran i els remetran, per a la posterior entrega, a les entitats socials que les han canalitzat.
El programa, que compleix nou anys, arribarà a 492 nens de la demarcació de Lleida amb els quals treballen les parròquies del Carme i de Sant Andreu, les delegacions de Càritas de Tàrrega, Sant Domènec de Balaguer, Tremp i Vielha; la Creu Roja de les Garrigues, el Pallars Sobirà i Agramunt, Prosec i les residències Comtes d’Urgell de Balaguer i Serafí de Casanova de Sort.
La cadena de solidaritat té en l’altre extrem entitats esportives com Sedis Bàsquet i Orgèl·lia, fundacions com La Manreana i David Álvarez Eulen, l’associació Gat Negre-Vall Cardós i les empreses SIC24 Security Systems, Transportes Robles i Premier Pigs. Entre les vuit cobreixen 230 dels 492 regals.
“La vida et dona el que dones. Considero que tenim molta sort perquè l’empresa va molt bé, i cal ser generós”, explica Dolors Pujol, directora de Premier Pigs, firma que aquest any participa per primera vegada en el programa. “Ens ho van proposar i ens va semblar molt interessant”, anota. Assumiran 100 cartes.
A l’altre extrem de la cadena solidària hi ha, des que va arrancar el programa, la parròquia del Carme, on Verònica Reñé coordina el programa de reforç escolar. Els 35 nens de 6 a 12 anys que hi participen (n’hi ha 64, fins a l’ESO) han escrit cartes.
“Els expliquem com escriure la carta, en la qual han d’explicar quin regal els fa il·lusió i per què haurien de fer-los-el, i també demanar alguna cosa per al món”, assenyala. I els ajuden a redactar-les.
Els regals que demanen, amb un límit de 50 euros, van de pilotes de vòlei a pilotes i botes de futbol, patins, sabatilles i, especialment quan tenen germans, jocs de taula.
La iniciativa es va obrir l’any passat als usuaris de la tercera edat, que opten per una gamma que va de les cremes antiarrugues a rosaris passant per la roba i, en ocasions, aliments.