Montse Sanjuan presenta la novel·la ‘La nosa’ a les Borges Blanques
L’escriptora Montse Sanjuan va presentar ahir la seua novel·la La nosa a la Biblioteca Marquès d’Olivart de les Borges Blanques, dins dels actes del 25N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Ambientada en la postguerra, l’obra narra la història d’una jove que lluita per trobar el seu propi camí en una societat que limita els seus drets. La novel·la aborda temes com el maltractament i la capacitat de supervivència.