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El negoci de l’autoajuda, a debat
La tercera sessió del ‘Cicle Diàlegs’ aborda els riscos associats als diferents mètodes per millorar el benestar emocional. Els llibres són el canal més comú, però la IA pren protagonisme
Llibres, pòdcasts, cursos, recessos espirituals... i fins i tot la intel·ligència artificial. Aquests canals serveixen com a mètodes d’autoajuda per millorar el propi benestar emocional que s’han popularitzat fins a convertir-se en un negoci suculent no exempt de debat. “Moltes vegades ens arriba el missatge que el nostre benestar és responsabilitat nostra, però de vegades hi ha tota una conjuntura estructural col·lectiva, perquè el que ens envolta afecta en el que ens passa”, va valorar ahir Anna Soldevila, professora d’Educació Social de la Universitat de Lleida (UdL), durant l’última sessió de la cinquena edició del Cicle Diàlegs.
Soldevila va compartir debat a l’Espai Orfeó amb Jaume Casals, professor de Filosofia de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), qui va considerar que els llibres d’autoajuda “acostumen a presentar una temptativa d’orientar a la població cap a una direcció que s’assembla més a la del consum, mentre que els llibres bons ajuden sense que sigui la seua intenció”. La conversa va estar moderada per la periodista de SEGRE Núria Codony. Sobre aquesta dicotomia, Soldevila va manifestar que les novel·les literàries “construeixen personatges que obren un univers polièdric i permeten treballar l’ambigüitat de les emocions”, mentre que els llibres d’autoajuda “de vegades tenen un interès comercial i en el benestar propi de l’autor, però mai ens aportaran el mateix que les relacions personals amb un grau alt d’intimitat”. Sobre això, va assenyalar que el 14% dels llibres que es venen són d’autoajuda, una quantitat que va arribar a més del 40% durant la pandèmia, quan “tothom estava aïllat a casa”.
Per la seua part, Casals va situar la gènesi de l’autoajuda en el segle XVIII, de la mà de Kant, que durant la Il·lustració “es va sentir temptat d’entendre’s a si mateix com un ésser humà subjectiu”, va dir. Així mateix, va valorar que “l’autoajuda resulta molt atractiva perquè sembla que es pugui millorar l’estat anímic llegint un llibre o veient un audiovisual”, però “la felicitat no és una opció, sinó una possibilitat”, va sentenciar.
El Cicle Diàlegs és organitzat per la Fundació Orfeó Lleidatà, l’IEC, la UdL i SEGRE.