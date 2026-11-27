REVISTA
“El 90% de les morts de càncer són per metàstasi”
‘Vint-i-dos’ entrevista aquest diumenge Andreu Casali, de l’IRBLleida, que investiga amb mosques l’expansió dels tumors
Biòleg i investigador a la Universitat de Lleida i a l’IRBLleida, utilitza la mosca de la fruita per desxifrar com les cèl·lules tumorals s’escapen del tumor primari. En aquesta entrevista, que podran llegir sencera aquest diumenge a la revista Vint-i-dos de SEGRE, Andreu Casali explica com la ciència bàsica amb aquest petit insecte permet abordar la metàstasi.
Per què investiguen amb la mosca de la fruita?
La mosca Drosophila és un model essencial per entendre processos biològics bàsics. En el nostre cas, estudiem el primer pas de la metàstasi: com les cèl·lules tumorals aconsegueixen sortir del tumor primari per viatjar per l’organisme i colonitzar altres teixits. Aquest procés és el responsable del 90% de les morts per càncer.
La temuda metàstasi.
Sí. El veritable perill del càncer no sol ser el tumor inicial, sinó les poques cèl·lules que aconsegueixen sobreviure al viatge per l’organisme per colonitzar altres òrgans.
Per què s’utilitzen mosques i no ratolins?
Per la seua genètica podem reproduir tumors amb les mateixes mutacions humanes. Des del punt de vista ètic s’eviten els dilemes morals de manipular mamífers i encaixa amb la tendència europea.
Hi ha moments eureka als laboratoris?
El 90% dels experiments fracassen perquè la hipòtesi inicial no era encertada, però tot avenç mèdic va nàixer fa anys d’una investigació bàsica sense aplicació immediata.
Eliminarem algun dia el càncer?
Soc clarament optimista, tot i que no hi haurà una solució única que curi tots els càncers de cop. Avui molts tumors ja es tracten amb gran eficàcia. Anem per molt bon camí.