Josep Ramon Jové explora el jazz del Club 49
El musicòleg i escriptor Josep Ramon Jové serà l’encarregat de conduir avui una conferència musicada sobre la relació entre el jazz i el Club 49 al Museu Morera de Lleida. L’activitat, titulada El Jazz i el Club 49, s’emmarca en l’exposició Club 49. La modernitat vigilada (1949-1970) i repassarà l’interès d’aquest col·lectiu per la música afroamericana i la seua connexió amb les avantguardes artístiques catalanes. Aquesta relació entre música i arts plàstiques també es va plasmar en els quatre salons del jazz organitzats entre 1951 i 1957 per iniciativa de Joan Josep Tharrats, amb la participació d’artistes com Tàpies, Guinovart i Subirachs. La sessió començarà a les 18.30 h i tindrà entrada gratuïta fins a completar l’aforament.