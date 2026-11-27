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Reconeixement a la inserció
Down Lleida premiarà aquesta nit Aqualia, Vall Companys i Quàlia per la seua tasca en la inserció laboral. Des del 2003 l’associació treballa per donar oportunitats laborals als usuaris
L’Associació Down Lleida reconeixerà avui diverses entitats lleidatanes pel treball de donar oportunitats laborals als seus membres. Les empreses Aqualia i Vall Companys i la cooperativa Quàlia rebran els reconeixements Integra XXI en un sopar al Palau de Margalef a les 20.30 hores.
El projecte Integra XXI, nascut el 2003, va sorgir per la necessitat de trobar feina per als membres de Down Lleida una vegada acabaven la seua educació, segons va explicar Olga Parés, directora de l’entitat. Va destacar que les empreses no estan soles en aquest procés, ja que sempre hi ha un “acompanyant social”, una figura que està al costat dels membres quan comencen a treballar, que els ajuda en un nou entorn i dona suport a l’empresa. També és present en moments de canvis perquè els treballadors no se sentin desconcertats.
Carme Perpinyà, coordinadora tècnica de l’organització i responsable del departament d’ocupació, va elogiar el teixit empresarial de tota la demarcació, del que va destacar que “no és gaire gran, però les empreses sempre responen per voluntat, no per interès o imatge”. Va remarcar la importància de començar a treballar una vegada han acabat els estudis, ja que “l’entrada al món laboral és també l’entrada al món adult” i és un “canvi enorme per als usuaris, que no només cobren un sou, sinó que tenen responsabilitats”.
Va explicar que quan sorgeix una oportunitat laboral busquen entre els usuaris qui pot encaixar, ja que saben dels interessos i els punts forts de cadascun i després el presenten a l’empresa.
Una de les empreses reconegudes, la multinacional Aqualia, fa més de 10 anys que treballa amb diferents fundacions. Segons Jaume Giribet, directiu d’Aqualia a Lleida, fa dos anys van començar a treballar amb l’Associació Down Lleida, integrant dos persones a l’empresa. Una d’elles treballa com a administrativa a l’oficina de la rambla Ferran i una altra, com a auxiliar de laboratori. Va destacar que estan molt contents amb la col·laboració i que ningú no els veu “com un projecte”, sinó com dos membres més de la plantilla.
Des de la cooperativa Quàlia, Lluís Nadal va parlar d’una “aliança perfecta” amb aquest tipus d’associacions. La cooperativa ja gestionava menjadors, residències i centres de dia, però a l’agafar el control de dos menjadors a Lleida, amb dos treballadors membres de Down Lleida, van veure que “tenien contractes precaris” i, segons Nadal, “havíem de regularitzar aquesta situació”. Van agrair enormement l’acompanyament de l’associació als treballadors.
Carmina Chia, directora corporativa del departament de Desenvolupament i Gestió de Persones de Vall Companys, va explicar que una de les claus de l’èxit del projecte és “mantenir el diàleg entre la plantilla i l’associació” per resoldre les friccions o ajustar el suport.