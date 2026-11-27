Tradicional trobada entre els guardonats dels Premis Ondas
El Gran Teatre del Liceu va acollir ahir a la nit la gala dels Premis Ondas, presentada per Sara Canals, Ana Morgade i Llum Barrera. Hores abans, els guardonats es van citar al Palauet Albéniz per a la foto de família. Des de Berto Romero, millor comunicador per El Consultori de Berto i els responsables de Que no surti d’aquí, de Catalunya Ràdio, premi a la millor idea radiofònica fins a Toni Soler de Polònia, 20 anys, pel millor programa d’entreteniment de televisió.