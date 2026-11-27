GASTRONOMIA
El Xup Xup Solidari recapta 10.000 €
Els beneficis del sopar es destinaran a Arrels Sant Ignasi. Celebrat ahir a l’Escola d’Hoteleria de Lleida, amb 200 comensals i una trentena de degustacions
El Xup Xup Solidari, en benefici a Arrels Sant Ignasi, va recaptar 10.000 euros amb el còctel sopar d’ahir a l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida (Eschotur), que va reunir unes 200 persones, que havien pagat un tiquet de 50 euros. La iniciativa solidària està organitzada per les societats gastronòmiques Amics del Bacallà, El Cauet del Segrià i Lo Tall, juntament amb la Fecoll i Eschotur. Cada entitat va elaborar una degustació que es va sumar al bufet de plats que va elaborar i va servir l’alumnat de l’escola. El còctel va comptar amb una trentena de propostes. En total, es van degustar vuit aperitius freds, onze plats calents i onze més de dolços. Entre les propostes hi va haver taules de pernil amb pa, esqueixada, fideuà, pebrot del piquillo farcit de bacallà, amanida russa, caragols, truita de patates o arròs, entre moltes d’altres.
El Xup Xup Solidari 2026, que arriba a la 17 edició, compta amb la col·laboració de les empreses Alemany, Batalla Cafès, bonÀrea, El Racó d’Enrique, Cadí, Castell de Monesma, Ilerda Serveis, La Torxa, Lagravera, Lloguers Sarri, Mahou-San Miguel, Missatges, Gestió de Comunicació, Como Pomona, NovaCoop Mediterranea (Actel Grup/Fruits de Ponent), PlusFresc, Raimat i Veri. Tota la recaptació de la iniciativa es destina a projectes d’Arrels Sant Ignasi per donar suport a les persones en situació d’exclusió social i sense llar. L’entitat ha augmentat el nombre d’actuacions aquest any i fins al setembre havia atès 1.105 persones a la ciutat, de les quals almenys 779 eren usuaris sense llar, mentre que un total de 134 vivien al carrer.