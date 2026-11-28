SEGURETAT
Més fraus que furts a partir dels 65
Les estafes entre la gent gran lleidatana van representar l’any passat gairebé el 31% dels delictes en aquesta franja d’edat. Les comeses de manera virtual s’han triplicat respecte al 2021
Les estafes ja superen el 24,5% del total de delictes denunciats a les comarques lleidatanes, segons xifres del ministeri de l’Interior del 2025. I, a més, mentre la criminalitat en el seu conjunt va registrar un lleuger descens l’any passat, es va produir un increment en les denúncies per estafa. Afecta persones de qualsevol edat i nou de cada deu es cometen de manera virtual, augmentant en èpoques de més activitat de compres online com el Black Friday i les campanyes nadalenques o de rebaixes. Les dades d’Interior mostren que els lleidatans majors de 65 anys ja pateixen més estafes que furts. Concretament, l’any passat es van registrar 806 victimitzacions a la província per estafes, representant el 15,6% del total de la població víctima d’un delicte. Si es compara amb 2021, després de la pandèmia i l’augment del comerç electrònic, les victimitzacions per estafa a partir dels 65 anys a Lleida gairebé es van triplicar.
Pel que fa als fraus informàtics, l’any passat es van comptabilitzar 610 victimitzacions de majors de 65 anys a les comarques lleidatanes, sent el 36% del total de víctimes de tota la província per aquest tipus de delicte. Respecte al 2021, s’han triplicat.
En canvi, les dades de criminalitat d’Interior apunten que el 2025 hi va haver 611 persones grans de Lleida que van patir un furt, representant el 0,6% del total de victimitzacions i un augment del 16% respecte al 2021. Només l’any passat, dels delictes soferts per majors de 65 anys a la demarcació, el 30,8% van ser per estafes i el 23,3% per furts.
Els Mossos d’Esquadra porten a terme diferents mesures preventives per evitar que els majors de 65 anys siguin víctimes d’estafes i furts. Una és la que fan a través del teatre, actualitzant els continguts davant de l’augment de les ciberestafes entre aquest grup de població. A més, s’inclouen altres consells relacionats amb furts i robatoris com els coneguts com “de la taca” i “de la sembra”. Entre els més habituals també es troben els falsos revisors del gas o de la llum, els furts als caixers automàtics o els fraus a través dels missatges de mòbil.