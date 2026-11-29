SALUT
Àpats compartits entre professionals dels trastorns alimentaris i pacients amb ‘Caliu’
Iniciativa del Santa Maria de Lleida pionera que compta amb l'acompanyament dels professionals per traslladar al dia a dia les estratègies de la consulta
L’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida ha engegat el programa Caliu, una iniciativa innovadora de la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària (UTCA), en col·laboració amb els dispositius comunitaris de proximitat del centre. De moment, ja HI han participat set pacients. El programa està liderat pel dietista-nutricionista Cristian Didier Hernández, juntament amb la psicòloga Rocío Ponce, i s’emmarca dins de l’activitat de la unitat liderada per Gina Badia. El projecte naix amb l’objectiu d’ajudar els i les pacients a traslladar al seu dia a dia els aprenentatges i les estratègies que han treballat durant les sessions terapèutiques. Els professionals destaquen que una de les dificultats habituals en el procés de recuperació dels trastorns de conducta alimentària és afrontar els àpats en l’entorn quotidià, especialment a casa, on poden reaparèixer pors, conductes d’evitació i les dificultats relacionades amb l’alimentació.
Per abordar aquesta situació, Caliu incorpora una de les principals eines terapèutiques, que és compartir els àpats entre pacients i professionals sanitaris en contextos reals. Això permet treballar les dificultats associades al menjar amb pautes, models i estratègies de regulació emocional. Es fa creant un ambient de confiança i seguretat per recuperar una relació més saludable amb l’alimentació. Les intervencions es fan en diferents espais, segons els objectius de la teràpia i la fase del tractament: les consultes de salut mental, la cafeteria de l’hospital i el domicili del pacient. La participació de la família també pot formar part del procés. Aquesta iniciativa té com a objectiu que els avenços terapèutics es mantinguin en la vida diària, contribuint a la recuperació i a prevenir recaigudes.