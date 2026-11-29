ESPECTACLES
Arranca un Mamapop de rècord
La cita solidària registra un èxit de públic sense precedents i programa per primera vegada una sisena funció al gener. La Llotja acull una doble sessió inaugural amb les localitats esgotades
Amb aplaudiments a l’uníson del públic, el tema Celebration, de Kool & The Gang, va donar el tret de sortida ahir a la tarda a la Llotja de Lleida a una nova edició de Mamapop, el concert solidari contra el càncer de mama. En aquesta ocasió, sota el títol Disco Remember, l’espectacle musical converteix els grans èxits dels anys vuitanta i noranta en una cita que torna a batre rècords. La resposta del públic ha estat extraordinària i l’aforament per a les cinc sessions previstes inicialment està esgotat des de fa setmanes o a punt d’esgotar-se. Davant d’això, l’organització va anunciar –per primera vegada– una sisena funció prevista per al diumenge 10 de gener (18.00), que permetrà oferir unes mil localitats més. Aquesta s’afegeix a les tres programades per a aquest cap de setmana i a les dos del dissabte 9 de gener, per a les quals queden unes quantes entrades disponibles. “Estem molt contents i orgullosos de la resposta de la gent de Lleida. Tot apunta que aconseguirem una cosa impensable: omplir sis vegades la Llotja”, va destacar Manel Simon, impulsor i director artístic del projecte.
A Celebration el va seguir September d’Earth, Wind and Fire, cançó amb què el públic, que va omplir l’auditori Ricard Viñes de l’equipament lleidatà, va fer onejar els braços de banda a banda, deixant-se portar per la música. Sobre l’escenari, 35 músics i ballarins van oferir una producció de gran complexitat i qualitat artística, que al llarg de dos hores va reviure l’època daurada de les discoteques amb grans èxits d’artistes com Madonna, George Michael, Whitney Houston i Gloria Gaynor, entre altres.
Simon va assenyalar que l’èxit de Mamapop recau en “un equip professional que treballa per erradicar el càncer de mama i per la música de qualitat, un espectacle de màxima complexitat però de molt alt nivell, fet que fidelitza un públic, i, sobretot, que els nostres beneficis es destinin a la lluita contra la malaltia”, va explicar.
A part de Simon, la iniciativa porta el segell de professionals com el productor Josep Maria Bossa en la direcció musical, Alfons Pérez en la tècnica i Víctor Rodrigo en la coreografia. Compte també amb músics i solistes com Paula Costes, Toni Gilabert, Nerea Garcia, David Honrubia, Irene Olivé, Maria Fernández, Xènia Pérez, Anna Simon Massot, Pol Simon i Nomis Lenam, acompanyats de membres de les orquestres simfòniques Julià Carbonell de les Terres de Lleida i del conservatori L’Intèrpret.
Els beneficis de Mamapop es destinen a finançar projectes de l’IRBLleida i de l’IRB CatSud (Tarragona). En les seues onze edicions, la iniciativa ha aconseguit reunir prop de mig milió d’euros per a la lluita contra el càncer de mama.