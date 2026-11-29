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El Batalló de la Ploma: Mestres de la Franja afiliats a UGT es van integrar a una força militar que va lluitar a la bossa de Bielsa i el front de l’Ebre
Van compaginar l’activitat armada amb l’alfabetització d’adults
“La lluita contra el feixisme arriba al seu període àlgid. No s’han de regatejar esforços ni sacrificis”, assenyalava Telmo Mompradé, un dels líders del batalló a la revista ‘FETE’, on advocava per “enviar al front tota la joventut que milita a les seues files”.
Camarades de la FETE, a empunyar les armes!!!”, cridava Joaquín Pocino Castillo, mestre de Bellver de Cinca, als seus companys de la Federació de Treballadors de l’Ensenyament d’UGT, en un article publicat a l’òrgan del sindicat el 16 de novembre de 1936. Els cridava a allistar-se a la Centúria FETE, l’embrió del que després seria el Batalló de la Ploma, la milícia de mestres i professors d’institut que combatria els revoltats al front del Sobrarb i els membres del qual tornarien, per votació popular després una primera retirada a França al decaure la bossa de Bielsa, per fer-ho de nou al front de l’Ebre.
El sobrenom d’una de les poques milícies il·lustrades que van combatre a la Guerra Civil, l’epopeia de la qual ha estat rescatada per l’historiador Herminio Lafoz, té un doble origen: l’ocupació dels seus membres com a mestres i professors i la presència d’aquest element, juntament amb altres com el tinter i el llibre, tots basats en l’enclusa, en l’anagrama inicial del PSOE, partit fundat el 1879 del qual va nàixer el sindicat nou anys més tard, en tots dos casos amb Pablo Iglesias com a impulsor.
Al batalló, format a Barbastre el novembre del 1936, quan comptava amb 82 mestres allistats, i que va partir cap al front el 14 de desembre d’aquell any, hi va haver una forta presència de treballadors de l’ensenyament de la Franja, cas, a més de Pocino, de José Bellosta Otín, de l’escola de Binèfar; Marcelino Bellosta Otín, de les de Colls (Benavarri) i Pont de Montanyana; Cristóbal Blanco Burriel, de Montanyana; Eusebio Malo Jiménez, de la de Denui (les Paüls); Aurelio Puisac Comenge, de Lascuarre; Jesús Serrate Castejón, de Candasnos, o José María Coronas, també de Bellver.
El batalló, que acabaria integrat en la 43 Divisió que dirigia el major Antonio Beltrán Casaña, El Esquinazau, va començar la seua etapa amb Telmo Mompradé com a comandant (va morir a la presa de Biescas el 22 de setembre del 1937) i en van formar part Manuel Latorre Salas, responsable de Cultura i d’Instrucció Pública en el Consell d’Aragó, o Félix Artero Bernad, delegat d’aquesta conselleria a Osca. Més endavant, després d’incorporar-se l’Agrupació Pirinenca a la 130 Divisió, el comissari polític va passar a ser Julián Borderas, el sastre jaquès que el desembre del 1930 havia cosit la primera bandera tricolor, amb la franja morada, per al fallit cop contra la monarquia dels capitans Fermín Galán i Ángel García Hernández.
“Primer, triomfar; després, estructurar i educar”, arengava Pocino en el seu article, quan la Centúria prèvia al Batalló començava a prendre cos. “Endavant, mestres! Els nostres germans els camperols i obrers ens esperen”, afegia. No pot qualificar-se de premonitori, ja que, si bé l’apartat militar va ser el nuclear de la unitat, aquesta no va ser aliena a l’anomenada “alfabetització de trinxera”, que va desembocar a finals del gener del 1937 en la creació de les Milícies de la Cultura, a les quals el Govern va convocar “tot el personal docent masculí (...) sempre que no es trobin fent servei actiu d’ensenyament en centres que funcionin o un altre servei concret de guerra”.
El Batalló de la Ploma es va avançar a aquesta mesura, de la qual els milicians il·lustrats van ser més aviat pioners: des de la seua partida al front un mes i mig abans, els seus membres oferien a les escoles d’adults de les localitats en les quals es trobaven xarrades de contingut científic d’unes dos hores de durada i el tema central de les quals proposaven els assistents la vigília.
Juntament amb la creació de la milícia, explica Lafoz, “la FETE va mobilitzar els seus afiliats per a l’enviament de recursos als fronts i per a la participació en els programes emanats de l’administració educativa”, una cosa que va tenir especial incidència en “el terreny de l’alfabetització i de l’ajuda als nens en general, i als nens refugiats en particular”.
El sindicat dels mestres i professors també va tenir una activa participació en l’àmbit de la propaganda a través del seu setmanari FETE.