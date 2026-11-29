SALUT
Les víctimes de masclisme pateixen danys cerebrals per les agressions que es repeteixen en el temps
Ho revela un estudi exposat en un congrés de psicologia a Lleida
“Les dones supervivents de la violència masclista tenen danys cerebrals”, així ho va afirmar ahir el doctor en neuropsicologia clínica Miguel Pérez, del GT Neuropsicologia Lleida-Pirineus, durant la segona i última jornada del III Congrés Professional Intergrupal de Psicologia, organitzat per la delegació de Lleida del COPC i la Universitat de Lleida. Pérez va afirmar que aquestes dones acumulen diversos mecanismes de dany com l’estrès mantingut, els cops al cap i la falta d’oxigen per intents d’estrangulació, que a més es repeteixen en el temps. El resultat, va explicar, és “un nou fenotip de dany cerebral” que la neuropsicologia no havia estudiat fins ara, per tant el que se sabia sobre traumatismes o hipòxia no es pot aplicar sense més ni més. Ho va il·lustrar amb dos casos, el d’una supervivent de 40 anys amb violència psicològica i la memòria verbal molt deteriorada, i el d’una de 32 amb un perfil similar a una demència. Pérez va recordar que la violència de gènere és un problema social, fruit del masclisme, i que la seua investigació integra la part social, amb dones supervivents i amb totes les cauteles ètiques per no revictimitzar-les.
La jornada va incloure també, entre altres, una taula redona en la qual es va tractar la convivència des del canvi climàtic i una conferència sobre els conflictes en la joventut.