INICIATIVES
El Movember de Lleida recapta 9.000 euros
La cinquena edició del Movember de Lleida ha aconseguit recaptar 9.000 euros gràcies a la subhasta solidària de bigotis, les aportacions a la fila zero i la barra solidària dels Castellers de Lleida, impulsors de la iniciativa amb la col·laboració del Club Esportiu Lleida, Postureig de Lleida i l’IRBLleida.
Els membres de la colla castellera han estat un dels principals actius d’aquesta edició, en la qual també s’han afegit a la causa bombers o autoritats com Jordi Verdú, diputat de Promoció Econòmica de la diputació de Lleida. També hi han participat i col·laborat comerços, establiments, entitats i particulars.
La recaptació aconseguida es destinarà a la investigació del càncer de pròstata, el càncer de testicle i la salut mental masculina a través de l’IRBLleida.