"Violeta és més que un color", conduit per Mariví Chacón, comenca amb una introducció essencial al pòdcast i a la campanya 1000 ULLS, que té com a objectiu fomentar la creació de barris més inclusius i igualitaris. Per fer-ho, comptem amb la participació de tres veus clau que lideren la transformació social a la nostra ciutat Carme Valls, Tinent d'alcalde, Regidora de Bon Govern i Regidora de Polítiques Feministes, Jos Farreny Justribó, vicepresidenta de la CONFAVC, que ens parlarà sobre el paper de les associacions veïnals en la construcció de comunitats violetes.

Cristina Saiz Cayuela, Cap d’Acció Participativa, ens introduirà les activitats i projectes que s’han desenvolupat dins la campanya, com la iniciativa de Barris Violetes i les descobertes violeta a cada barri de la ciutat.

Aquest episodi ens convida a descobrir com els barris poden ser espais de canvi social, amb accions concretes que ja estan en marxa.

No et perdis aquesta introducció al projecte i uneix-te al moviment!