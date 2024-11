Urbanisme amb perspectiva de gènere

Publicat per Mariví Chacón Bujalance Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Ens endinsem en el món de l’urbanisme des d’una perspectiva feminista i inclusiva, reflexionant sobre com es dissenyen els espais públics i com aquest disseny influeix en la vida quotidiana de les dones i altres col·lectius. Tractarem temes com les barreres arquitectòniques amb què es troben diàriament les dones, la percepció de seguretat en espais urbans, la distribució d’usos als espais públics i als patis escolars, la mobilitat i altres aspectes essencials que configuren l’experiència urbana. A més, descobrirem un nou projecte pensat per al públic jove que treballa aquesta temàtica amb un enfocament innovador i dinàmic. Acabarem amb una reflexió sobre com la configuració dels barris influeix en els espais d’oci i les dinàmiques que es generen dins dels centres educatius.

Les convidades , Rosa Castillo , integrant de la Junta de l’Associació de Veïns de Balàfia i de la Comissió de Mobilitat de la Federació de Veïns, Yasmina Sedó Pinós, arquitecta Efímer i escenógrafa, Marta Felip Hervàs, tècnica d’igualtat a l’associació LIKA.