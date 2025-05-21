¿Tu departamento de RRHH está a la altura?

¿Qué papel juegan realmente los Recursos Humanos? En este segundo episodio de Estamos abiertos, el podcast de Segre en colaboración con Esofitec, ponemos el foco en un tema fundamental para cualquier organización: los Recursos Humanos. ¿Cómo son estos departamentos en las empresas españolas? ¿Cómo deberían ser? ¿Están preparadas las organizaciones para colocar a las personas en el centro de su estrategia? Partimos de un dato revelador extraído del Estudio sobre el estado de los departamentos de Recursos Humanos en España, elaborado por Esofitec: el 71% de las empresas encuestadas considera que el departamento de RRHH es clave para su negocio. Pero, ¿qué significa realmente eso en el día a día? Para responder a estas preguntas, hablamos con tres profesionales que conocen bien los retos y oportunidades del sector: Raquel Garcés, Directora de RRHH en Técnicas Mecánicas Ilerdenses, profesora de la asignatura Psicología y Empresa en el Grado de Psicología y concejala del Ayuntamiento de Alcoletge.

Josep Salvat, de Josep Salvat PR, especializado en comunicación y relaciones públicas. Jesús Gabás, consultor de RRHH en Esofitec.