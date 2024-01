3Cat dona veu als equips de futbol locals

La plataforma 3Cat estrena avui la sèrie documental Futbol modest, que parla sobre el futbol de barri i de poble, una afició que manté una distància abismal amb el d’elit. A través de nou capítols, la producció mostra la història i actualitat de clubs centenaris que fa anys van tocar la glòria, clubs de pobles que no arriben als 200 habitants o d’alguna zona de muntanya que estan obligats a jugar a la lliga francesa. D’aquesta manera, mostra com sobreviuen aquests clubs i la passió de la seua afició. Entre els equips lleidatans que participen en aquesta sèrie documental hi ha la Unió Esportiva Lleida, antecessor del Club Lleida Esportiu; el Mollerussa; l’AEM i el Terres de Lleida CFF, que centraran un capítol titulat La plana del futbol. Per la seua part, els clubs de Rialp, de la Val d’Aran i la UE Bossòst protagonitzaran una entrega dedicada al futbol d’altura.