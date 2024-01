Movistar+ estrena un canal amb els films favorits dels Premis Goya

Movistar+ ja està a punt per a la trenta-vuitena edició dels Premis Goya i, per això, des d’avui i fins al 13 de febrer estarà disponible un nou canal pop-up, Lo+ de Los Goya, per a tots els subscriptors en el qual s’emetran algunes de les pel·lícules nominades. Entre aquestes hi haurà els films Cerrar los ojos de Víctor Erice i Saben aquell de David Trueba, ambdós nominats a onze guardons. També es podrà veure Chinas d’Arantxa Echevarría (2 de febrer), Dispararon al pianista de Fernando Trueba i Javier Mariscal (5 de febrer) i Alma viva de Cristèle Alves Meira (7 de febrer), entre altres produccions. Així mateix, l’11 de febrer, l’endemà de la gala dels premis, el nou canal emetrà un especial presentat per Cristina Teva, que resumirà els millors moments de la cerimònia i que estarà presentat per Los Javis i Ana Belén.