Benidorm Fest 2024 arranca la competició oficial amb Miss Caffeina i Angy Fernández

Benidorm Fest 2024 arranca aquest dimarts la competició oficial amb la celebració de la seua primera semifinal, que comptarà amb noms familiars per al gran públic com Angy Fernández i Miss Caffeina i altres de més anònims però que amb opcions de triomf com Sofía Coll o Nebulossa.

Com en els dos anys anteriors, el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm (Alacant) acollirà aquesta ronda preliminar en la qual només la meitat dels vuit participants aconseguiran passar a la final de dissabte vinent, 3 de febrer, per elegir el representant d’Espanya a Eurovisió 2024.

Des de RTVE insisteixen que serà una gala d’alt calibre, amb posades en escena encara més espectaculars, gràcies en part a un escenari més dotat quant a possibilitats tècniques, jocs de llums i pantalles.

L’objectiu de fons és millorar els 1.040.000 telespectadors (un 10% de quota de pantalla) que van seguir aquesta semifinal el 2023, per sota de les de l'estrena un any abans, i consolidar un format que ja s’ha provat eficaç en altres aspectes, com el reclam turístic o proporcionar temes de pes com 'Nochentera', 'SloMo' o 'Ay Mama', amb vida més enllà d’aquests programes especials.

Per aconseguir-ho, la selecció inclou uns quants noms molt actius en la indústria musical actual, com el duo Lérica, que amb 1,2 milions d’oients mensuals a Spotify seran els responsables d’obrir la semifinal amb 'Astronauta', cançó que conjuga influències llatines i urbanes amb la música de ball amb segell suec a l’estil Avicii.

A continuació, seguirà 'Te echo de -' del jove basc Noan, pop-rock romàntic amb base en la revitalització punk dels anys 2000, així com un dels temes que podria donar la sorpresa, la discotequera 'Here to stay' de la barcelonina Sofía Coll, la lletra de la qual està firmada en part per Nacho Canut, cinquanta per cent de Fangoria.

Mantra, la formació en què es va embarcar Carlos Marco després de la dissolució d’Auryn, presenta un dels temes més orgullosament pop i "nochenteros" de Benidorm Fest 2024, 'Me verás’, que ha escalat posicions fins a col·locar-se tercera entre les més escoltades a Spotify.

Miss Caffeina, un dels noms habituals de la capçalera de festivals nacionals i autors de temes com a 'Mira como vuelo’, 'Merlí' o 'Reina', revalida amb la seua presència Benidorm Fest com un format no només eurovisiu i atraurà un sector de públic més obert i no sempre connectat amb aquestes preseleccions. Armat amb el seu pop amb sintetitzadors, postularà 'Bla Bla Bla'.

Els seguiran un altre jove debutant, el madrileny Quique Niza amb la catàrtica balada 'Prisionero', i l’actriu i cantant Angy Fernández, coneguda per sèries com 'Física y química' i programes com 'Tu cara me suena'. Amb 'Se quien soy' reprèn la seua carrera musical després d’un llarg parèntesi i ho fa amb l’autor de la cançó guanyadora d’Eurovisió 2023, encara que amb apunts rock més aferrats a l’artista balear.

El tancament anirà a càrrec del duo alacantí Nebulossa, que també apel·larà al pop de sintetitzadors per entonar un himne feminista, la divertida 'ZORRA', que s’ha convertit en una de les més virals d’aquesta edició (segona més escoltada a Spotify actualment).

Aquesta semifinal serà a més la primera prova de foc per a un trio completament renovat de presentadors, Marc Calderó i Ana Prada amb Ruth Lorenzo al capdavant quan es compleixen 10 anys de la seua participació en Eurovisió, i d’un jurat que compta amb Carlos Baute, Guille Milkyway, Ángela Carrasco i Beatriz Luengo en qualitat de presidenta.