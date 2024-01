'Operación Triunfo' de rècord

El fenomen Operación Triunfo ha demostrat després de 12 temporades que no importa ni el canal ni la plataforma en què s’emeti per continuar sent un èxit. Aquest any, el concurs de cant ha passat a Amazon Prime Video i, malgrat que no s’han publicat les dades d’audiència, ha batut rècords a les xarxes socials. Així, el canal 24 horas en la Academia de YouTube ja suma 1,33 milions de subscriptors i va aconseguir concentrar fins a 179.000 espectadors en un mateix moment. També l’aplicació oficial va batre el rècord de vots registrats arribant als 6,2 milions i, per primera vegada, es va superar el milió d’usuaris registrats, ja que el límit estava en 820.000.

D’altra banda, els 9 concursants finalistes van concentrar més de 10.000 persones en les firmes de discos dissabte a Barcelona, Madrid i Saragossa.