'Equipo de investigación' indaga en 'Los enigmas del 23F'

El programa Equipo de investigación estrena avui a les 22.30 hores el reportatge Los enigmas del 23F sobre el fallit intent de cop d’Estat del 23 de febrer del 1981. L’espai conduït per Glòria Serra compta amb dos experts que han tingut l’oportunitat d’examinar una part de la documentació del sumari que encara no ha estat desclassificada: el professor d’història contemporània Roberto Muñoz Bolaños i el periodista Carlos Fonseca. Junts tractaran de resoldre qüestions com per exemple si únicament van participar-hi els que van ser jutjats, com recull la versió oficial dels fets, o per què hi ha un salt temporal de més de sis hores a l’informe. També comptarà amb entrevistes a personatges rellevants com Luis María Ansón, José Bono o Antonio Chaves, l’home que va assistir a la conversa que mai van gravar les càmeres entre Suárez i Tejero.