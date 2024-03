'Col·lapse' recorda Pepe Rubianes 15 anys després de la seua mort

El talk show dirigit per Ricard Ustrell, Col·lapse, homenatja aquesta nit (22.05 h) l’humorista Pepe Rubianes, després que ahir es complissin 15 anys de la seua mort. Familiars, amics i companys de professió del còmic passaran pel plató per rememorar la figura d’un personatge emblemàtic de Catalunya. El periodista Albert Om; els humoristes Carlos Latre i Joan Gràcia; la seua exparella sentimental, María Rosales, i la seua germana, Carmen Rubianes, repassaran alguns dels seus millors monòlegs i aparicions en televisió, a més de descobrir altres facetes més íntimes de l’artista. Posteriorment, Ricard Ustrell també rebrà Juan Carlos Cruz, un dels actuals assessors del papa Francesc per parlar sobre el pontífex, i l’alpinista i escaladora lleidatana Araceli Segarra, que presentarà el seu últim assaig Expedició al sostre de vidre.