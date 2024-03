Les pandèmies que amenacen l'ésser humà i el planeta, al 33

Des de l’any 2000, la humanitat s’ha enfrontat a un mínim d’una nova malaltia infecciosa cada any. SARS, ebola, febre de Lassa o covid-19 són casos de zoonosi, patologies transmeses als humans pels animals. El documental La fàbrica de les pandèmies (22.16 h) busca indagar en els motius de la propagació d’aquestes malalties i les possibles conseqüències sobre la nostra espècie. L’actriu Juliette Binoche és l’encarregada de conduir aquesta producció en el seu recorregut per diversos països per conversar amb científics que permetin comprendre quines són les connexions entre el benestar humà i la salut dels ecosistemes. També descobrirà algunes iniciatives mediambientals que s’estan duent a terme per preservar la naturalesa davant dels efectes de la desforestació, els monocultius, la ramaderia industrial i el canvi climàtic.