Homenatge de costura al vestuari de Madonna

Maestros de la costura homenatja el vestuari de la cantant Madonna aquesta nit (22.50 hores) amb una prova final per equips en la qual els concursants hauran de recrear alguns dels seus looks més icònics. Miguel Cervera, dissenyador de vestuari, figurinista i estilista espanyol de Madonna, juntament amb l’actriu Bibiana Fernández, que va conèixer de prop la Reina del Pop, explicaran detalls de l’artista i els seus looks. Prèviament, els aprenents hauran de dissenyar un vestit d’alta costura per a la dissenyadora de moda Juana Martín, primera dona espanyola a desfilar per a l’alta costura de París, i la cantant Estrella Morente. Aquesta indumentària haurà de potenciar el volum amb l’ús dels volants. També reproduiran un vestit de la marca Pedro del Hierro, que aquest any celebra el 50è aniversari, per a la confecció del qual faran falta fins a 20 metres de teixit.